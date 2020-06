Isola Capo Rizzuto, continua la lotta all’abbandono dei rifiuti grazie alle fototrappole

ISOLA CAPO RIZZUTO Il controllo e la prevenzione del fenomeno dell’abbandono di rifiuti nel territorio comunale di Isola di Capo Rizzuto, sta assumendo le dimensioni di una lotta senza quartiere. L’utilizzo del sistema delle fototrappole ha consentito negli ultimi giorni di individuare tre persone, colte proprio nel momento in cui deliberatamente stavano abbandonando le loro cose, incuranti di ogni norma e divieto, peraltro posti a tutela anche della loro salute oltre che del decoro urbano. E’ così che i signori G. A., cl.1968, H.M. straniero nato nel 1945 ed M.M. classe ’82, sono stati convocati presso l’Ufficio di Polizia Amministrativa del Comando della Polizia Locale, dove gli agenti hanno contestato loro le condotte rilevate. Gli stessi in un primo momento hanno negato ogni addebito, poi, messi davanti ai fotogrammi ripresi dalle fotocamere (con tanto di filmini) non hanno potuto far altro che ammettere la loro becera condotta. Sono stati contravvenzionati per violazione dell’articolo 255 del decreto Legislativo 152 del 2006 e della Ordinanza Comunale n. 35/2017 (in totale una somma di circa mille e cento euro ciascuno).

Inoltre è stato loro notificato il provvedimento contenente l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi con smaltimento dei loro rifiuti nel modo dovuto. L’inosservanza a tale obbligo, del quale dovranno rendere conto al comando di Polizia Locale con tanto di ricevute di smaltimento, comporterà la denuncia penale. Curioso, nel ribadire l’aspetto drammatico della vicenda, uno dei tre soggetti contravvenzionati che come può vedersi dalle foto, aveva pensato di liberarsi di un intero mobilio di casa. L’esame dei rilievi naturalmente prosegue e già altre 5 persone stanno per essere convocate per la contestazione di altrettanti addebiti.