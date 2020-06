Di Natale: «Qual è la verità sull’ospedale “Santa Barbara” di Rogliano?»

REGGIO CALABRIA «Chiedo immediatamente all’Azienda ospedaliera di Cosenza di conoscere la verità rispetto alle preoccupazioni espresse oggi dal sindaco di Rogliano Giovanni Altomare, sul nosocomio Santa Barbara». È quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale di Io resto in Calabria, Graziano Di Natale, segretario-questore dell’assemblea regionale.

«Negli ultimi mesi – prosegue Di Natale – abbiamo attraversato uno dei momenti più delicati e complessi della nostra vita che ha generato generale confusione e smarrimento e che continua a mettere a dura prova le nostre sensibilità. Il Covid-19 – evidenzia l’esponente politico – ci ha insegnato l’importanza di essere attrezzati sul piano sanitario e quanto sia fondamentale il diritto di avere strutture assistenziali adeguate ed efficienti. Non possiamo più farci trovare impreparati. Le segnalazioni in merito al presidio Santa Barbara, sia rispetto ai posti letto inutilizzati che alla mancata attività della Dialisi, ed ancora agli spazi non adoperati ed agli ambulatori non più ripristinati, suscitano in me profonda apprensione».

«La vicinanza ed il sostegno alla comunità – sostiene il consigliere regionale – rappresentano gli obiettivi primari della mia attività politica-amministrativa. Pertanto, non posso rimanere inerte rispetto alle difficoltà ed alle esigenze emergenti. È necessario dare sicurezza alle comunità e soprattutto potenziare i servizi dei nosocomi calabresi, affinché uno dei beni primari qual è la Salute sia garantito appieno. Su questo argomento sarò sempre vigile e non ammetterò superficialità».