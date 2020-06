Elsa Fornero ospite del Digies dell’Università Mediterranea

REGGIO CALABRIA Continua la virtuosa collaborazione tra il Dipartimento DiGiES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria diretto dal Prof. Massimiliano Ferrara e l’Associazione New Deal Lab, dopo il successo riscosso dal webinar dello scorso che ha visto ospite il Presidente INPS Prof. Pasquale Tridico. E’ in programma per giovedì 18 giugno alle ore 17.00 un secondo incontro dal titolo “Quale Welfare per il futuro?”.

Gli studenti del Dipartimento DiGiES avranno questa volta la possibilità di confrontarsi con la Prof.ssa Elsa Fornero, docente di Economia all’Università degli Studi di Torino e già ministro del lavoro e delle politiche sociali nel governo Monti.

L’incontro verterà sull’analisi del sistema di Welfare italiano, un tema più che mai attuale ed al centro del dibattito politico. Cercheremo insieme di tracciare le possibili rotte evolutive dei sistemi di previdenza sociale e di sostegno al lavoratore ed al cittadino e di analizzarne la sostenibilità nel medio-lungo termine, anche a seguito dello shock determinato dall’emergenza coronavirus.

Il Dipartimento DiGiES della Mediterranea e i ragazzi del New Deal Lab vi danno appuntamento virtuale Giovedì 18 Giugno alle ore 17:00 sulla pagina Facebook dell’Associazione New Deal Lab (https://www.facebook.com/newdeal.lab/) con la Prof.ssa Elsa Fornero ed il Prof. Massimiliano Ferrara.

Verrà riconosciuto un 1 CFU agli studenti del Dipartimento DiGiES partecipanti.