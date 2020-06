Lamezia, il vescovo Schillaci dimesso dal “Gemelli”. Ora la riabilitazione in Sicilia

ROMA Il vescovo di Lamezia Terme, monsignor Giuseppe Schillaci, è stato dimesso oggi dal Policlinico Gemelli di Roma dove, nelle scorse settimane, era stato sottoposto a un intervento di cardiochirurgia vascolare per la sostituzione dell’aorta toracica.

Il presule, in questo periodo, ha effettuato il percorso di riabilitazione previsto e le sue condizioni sono migliorate. Nelle prossime ore Schillaci raggiungerà invece la Sicilia dove proseguirà con la riabilitazione e trascorrerà il periodo di riposo in famiglia.

Schillaci da Roma ha rivolto un pensiero di riconoscenza a tutti coloro i quali lo stanno accompagnando con la Preghiera in questo particolare momento: i presbiteri, le religiose, i religiosi, il laicato. Un ringraziamento particolare, poi, Schillaci lo ha rivolto al primario Massimo Massetti, al dottore Gianluca Comerci e al personale sanitario del Gemelli per «l’amorevolezza che hanno dimostrato in questo periodo di degenza».