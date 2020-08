Lamezia, scontro tra due auto in via del Progresso: un ferito Coinvolti un autobus a noleggio ed una Fiat Panda. A bordo della vettura il solo conducente, una persona anziana, rimasta incastrata nell’abitacolo Stampa articolo

LAMEZIA TERME Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questo pomeriggio in via del Progresso per un incidente stradale.

Due i veicoli coinvolti ovvero un autobus a noleggio ed una Fiat Panda. Quest’ultima, a seguito dell’impatto, ha perso il controllo finendo contro un muretto adiacente il margine della carreggiata. A bordo della vettura il solo conducente, una persona anziana, rimasta incastrata nell’abitacolo.

L’intervento dei vigili del fuoco è servito ad estrarre il malcapitato, affidato poi al personale sanitario del Suem 118 per il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera.

Sul posto, per i rilievi di competenza, anche la polizia locale di Lamezia Terme.