Charpentier, oggi le visite con il Genoa poi andrà alla Reggina L’attaccante francese acquistato a titolo definitivo dal club di Preziosi, giocherà in B con gli amaranto. Stampa articolo

REGGIO CALABRIA L’attaccante Gabriel Charpentier è arrivato questa mattina a Genova per svolgere le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà al club di Preziosi. Il calciatore non rimarrà in maglia rossoblù ma sarà ceduto in prestito alla Reggina.

L’attaccante francese, classe ’99, è stato ceduto a titolo definitivo dal club lettone dello Spartaks Jumala, ma nell’ultima stagione è stato assoluto protagonista con l’Avellino in Serie C.