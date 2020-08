Vibo, in autostrada alla guida di un camion in stato di ebbrezza. Patente ritirata e denunciato Sottoposto a controllo etilometrico, il conducente L.V., di anni 48, è risultato avere un tasso alcoolimetrico superiore a 1 gr/litro Stampa articolo

VIBO Nel pomeriggio di ieri, nel corso dei servizi di vigilanza stradale per l’esodo ed il controesodo estivo disposti dal Compartimento Polizia Stradale Calabria e dal Servizio Polizia Stradale e specificamente diretti anche al controllo dei veicoli nazionali ed internazionali adibiti al trasporto di merci, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia diretta dal Vice Questore Aggiunto, Antonio De Tommaso, hanno controllato un autoarticolato proveniente dal centro Italia e diretto in Sicilia.

Sottoposto a controllo etilometrico, il conducente L.V., di anni 48, è risultato avere un tasso alcoolimetrico superiore a 1 gr/litro, quindi normativamente in stato di ebbrezza alcoolica, per cui la patente di guida gli è stata ritirata per essere sospesa, il conducente stesso deferito all’A.G. in stato di libertà ed il complesso veicolare affidato ad altro conducente.