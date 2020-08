Coronavirus, chiuso il bar frequentato dalle ragazze positive a Diamante Lo comunica il sindaco Magorno sottolineando che la sospensione dell’attività è arrivata a fronte della richiesta dell’Asp provinciale a scopo cautelativo Stampa articolo

DIAMANTE Il Comune di Diamante, su richiesta del Dipartimento Prevenzione dell’ASP Cosenza, ha emesso una ordinanza di sospensione delle attività del chiosco bar presente in uno stabilimento balneare nel territorio di Diamante. Il provvedimento, a titolo cautelativo, è stato adottato In riferimento all’esito dei tamponi risultati positivi di due ragazze che, presenti nel territorio per un periodo di vacanza nel Comune di Grisolia, durante la loro permanenza hanno frequentato il bar sopraindicato. L’ordinanza prevede la sospensione dell’attività del chiosco bar sino a sanificazione e all’esito del tampone che sarà effettuato sul dipendente, sottoposto a quarantena, che il titolare ha indicato come preposto ad occuparsi del locale. Si intendono tranquillizzare cittadini e ospiti sull’adozione corretta di tutti i protocolli e le procedure necessarie alla tutela della salute pubblica. Si rinnova, sempre e comunque, l’invito alla prudenza e all’osservanza di tutte le norme comportamentali e di distanziamento sociale previste per prevenire la diffusione del Covid -19. Il Sindaco, terrà domani alle 10 una diretta facebook per parlare di questa vicenda e delle altre problematiche di questo periodo.