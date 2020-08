Cosenza, la Roma vuole monetizzare la cessione di Antonucci Il club giallorosso vorrebbe cedere il ragazzo a titolo definitivo. Per il classe ’99, sei presenze al Vitoria Setubal in Portogallo, potrebbero aprirsi le porte della Serie B Stampa articolo

di Fabio Benincasa

COSENZA Il Cosenza pensa ad Antonucci, talentuoso esterno d’attacco della Roma che ha debuttato in prima squadra nella stagione appena conclusa prima di essere girato in prestito al Vitoria Setubal in Portogallo. 6 presenze e un gol in Primeira Liga per il classe 99’ tornato poi a Trigoria perché scaricato dal club portoghese. Ora per lui potrebbero aprirsi le porte della Serie B con Salernitana e Cosenza pronte ad accoglierlo.

Ma la Roma, secondo quanto filtra da Trigoria, vorrebbe cedere il ragazzo a titolo definitivo e monetizzare la sua cessione. Dunque, al momento, è da escludere l’ipotesi prestito se non con una clausola di obbligo o diritto di riscatto inclusa nell’operazione. Più facile la strada che porta il Cosenza all’esterno destro Eugene Bouah, classe 2001. Il 19enne è dotato di ottima tecnica e buona corsa e sarebbe un rinforzo utile sulla fascia priva dell’apporto di Casasola tornato alla Salernitana, ma desideroso di rivestire la maglia del Cosenza. (redazione@corrierecal.it)