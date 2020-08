Evade dai domiciliari, in manette un 45enne nel Vibonese Una volante della polizia ha intercettato l’uomo intento a guidare la sua auto sulla statale 18. Una seconda pattuglia ne ha riscontrato l’assenza dal suo domicilio Stampa articolo

VIBO VALENTIA Evade dagli arresti domiciliari, finisce in manette il quarantacinquenne vibonese Leonardo Vallone. L’uomo è stato arrestato dalla squadra volante della Questura di Vibo Valentia nel corso del normale servizio di controllo del territorio.

Nella circostanza, gli agenti della volante, percorrendo la SS18, hanno riconosciuto a bordo di un’autovettura Opel Agila l’uomo, persona nota agli operanti anche perché sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

Insospettita dal tentativo del quarantacinquenne di celarsi il viso con un braccio per non essere riconosciuto, la volante ha invertito il senso di marcia per raggiungere Vallone. Il tentativo non andato a buon fine a causa dell’intensa circolazione stradale.

È stato, pertanto, richiesto l’intervento di una seconda volante che, al fine di verificare il probabile imminente rientro del 45enne al domicilio dichiarato, si è recata presso l’abitazione dell’uomo.

Dopo averne riscontrato l’assenza ed essersi appostati in prossimità dell’abitazione, alla guida della sua auto è sopraggiunto l’uomo, subito dichiarato in arresto perché ritenuto responsabile del reato di evasione e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.