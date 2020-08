Reggio Calabria, deceduto il candidato consigliere Giovanni Di Leo Morto per cause naturali, era in lizza con la lista civica “Riabilitare Reggio” a sostegno di Saverio Pazzano. Cordoglio unanime di tutti i candidati Stampa articolo

REGGIO CALABRIA E’ morto improvvisamente a Reggio Calabria Giovanni Di Leo, candidato al Consiglio comunale di Reggio Calabria nella lista civica “Riabitare Reggio”, espressione del movimento “La Strada” schierato a sostegno dell’aspirante sindaco Saverio Pazzano. La scomparsa di Di Leo è stata resa nota con un post sulla pagina Facebook ufficiale del movimento. “Il grande cuore di Giovanni Di Leo s’è fermato stamane – è scritto nel post -. Giovanni è uno dei nostri candidati in Riabitare Reggio. Oggi è un giorno triste”. Ingegnere idraulico, Di Leo, già dipendente della Cassa per il Mezzogiorno, era da sempre impegnato nella battaglia per l’acqua pubblica. Sull’argomento aveva anche scritto un libro dal titolo “Il buco nell’acqua”. La morte di Di Leo ha suscitato emozione e costernazione nel mondo politico e non solo di Reggio Calabria. Espressioni di cordoglio sono state espresse dai candidati sindaci.