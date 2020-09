Crotone, ufficiale Cigarini: Ursino punta Luperto Il centrocampista è un nuovo giocatore del club rossoblù. Intanto il ds pitagorico non si ferma e continua la caccia ad un difensore centrale. Nel mirino anche un attaccante del Napoli Stampa articolo

CROTONE Luca Cigarini è ufficialmente un calciatore del Crotone (ne avevamo parlato qui). Stamattina la firma sul contratto che lo legherà al club rossoblù per le prossime due stagioni. Il Ds pitagorico Ursino non si ferma e continua la caccia ad un difensore centrale. L’obiettivo numero uno è Sebastiano Luperto del Napoli che la società partenopea potrebbe concedere in prestito secco non prima però di aver un valido sostituto in un reparto difensivo che potrebbe perdere anche Koulibaly. L’affare dovrebbe andare in porto, ma non subito – come confermato da Ursino in una intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss.

Il diesse calabrese potrebbe puntare un altro calciatore del Napoli. Si tratta di Adam Ounas, esterno d’attacco reduce da una stagione in Ligue 1. Il franco-algerino vuole giocare anche se Gattuso non sembra contare su di lui. E’ in uscita, ma il suo ingaggio è troppo alto per le casse del Crotone che potrebbe prenderlo in prestito solo se il Napoli contribuisse a pagare parte dello stipendio. La trattativa non c’è e non è stata avviata, ma il Crotone resta vigile.