Enel, ad Acri proclamato lo sciopero dello straordinario fino al 13 ottobre Al via il prossimo 14 settembre e interesserà il personale di Enel Green Power e dell'Unità Esercizio

«Le Segreterie regionali delle organizzazioni sindacali Filctem, Flaei e UIltec della Calabria hanno proclamato, a partire dal prossimo 14 settembre fino al 13 ottobre 2020, lo sciopero delle prestazioni di lavoro straordinario programmato che interesserà il personale di Enel Green Power con sede ad Acri e dell’Unità Esercizio di Acri». A renderlo noto è Enel, in una nota, in cui spiega inoltre che «nel settore elettrico è vigente un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero in forza del quale non sono previste, in condizioni di normalità del sistema elettrico, negative conseguenze sulla erogazione dell’energia elettrica alla clientela».