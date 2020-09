Crotone, ecco la prima multa per l’abbandono selvaggio dei rifiuti Dopo l’identificazione, al soggetto è stata notificata una multa di 640 euro. Come si legge in una nota, i vigili urbani erano intervenuti su segnalazione degli operatori dell’Akrea, la società che effettua la raccolta dei rifiuti nella città pitagoric Stampa articolo

Condividi su









di Gaetano Megna

CROTONE Prima multa per abbandono “selvaggio dei rifiuti”. Ieri la polizia locale di Crotone ha sorpreso un cittadino mentre abbandonava, su un suolo pubblico, “in un’area laterale di via Mediterraneo un gran quantitativo di sfalci”. Dopo l’identificazione, al soggetto è stata notificata una multa di 640 euro. Come si legge in una nota, i vigili urbani erano intervenuti su segnalazione degli operatori dell’Akrea, la società che effettua la raccolta dei rifiuti nella città pitagorica. “L’autore dell’incivile gesto, – si legge nella nota diffusa dall’Akrea – dopo essersi giustificato alla meglio, ha dovuto ammettere la propria responsabilità”. “Oltre alla pena pecuniaria – si legge ancora – è stato costretto anche a “ripristinare lo stato del luogo” quale sanzione accessoria prevista dall’art. 21 del Codice della strada”.

In sostanza ha dovuto fare quello che prevede la norma e cioè ricaricare gli sfalci su un furgone di sua proprietà, per andare a smaltirli nell’isola ecologica. Da tempo l’Akrea aveva annunciato l’avvio di un progetto che prevede il controllo di alcune aree considerate sensibili per l’abbandono selvaggio dei rifiuti, mediante la videosorveglianza. Agli annunci non sono seguiti, sino ad oggi, atti concreti. A Crotone il problema dell’abbandono selvaggio dei rifiuti, soprattutto ingombranti, è di proporzioni elevate. Se si incominciano a prendere provvedimenti, individuando e multando i trasgressori, la soluzione potrebbe essere a portata di mano. Sinora questa volontà, annunciata da anni, non è stata concretizzata. Intanto sembra essere destinata a rientrare la situazione di emergenza legata all’iniziativa di ridurre il conferimento della monnezza, prodotta a Crotone, nell’impianto di lavorazione di Ponticelli.

La società Ekrò, che gestisce Ponticelli, essendo lo scorso 30 giugno scaduto il contratto stipulato con il Comune di Crotone, ha dimezzato il conferimento nell’impianto di lavorazione, lasciando per strada circa 40 tonnellate al giorno di rifiuti. Lo scorso 7 settembre il Comune di Crotone, con una determina dirigenziale, che poteva essere emanata prima che scoppiasse l’emergenza, ha prorogato il contratto con la società Ekrò sino al 30 settembre. Temporaneamente l’emergenza è destinata a rientrare, anche perché è stata aumentata anche la percentuale giornaliera di conferimento.

Dal primo ottobre, però, verrà a mancare di nuovo la copertura del contratto con la società Ekrò. Il commissario prefettizio non ha risolto il problema dell’emergenza rifiuti, che purtroppo lascia in eredità al futuro sindaco di Crotone, che dovrebbe essere eletto il prossimo 21 settembre o in caso di ballottaggio il prossimo 5 ottobre. Il commissario non ha nemmeno avviato la raccolta differenziata.