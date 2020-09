Un inno per celebrare il bergamotto La canzone è stata scritta da Angelo Laganà per promuovere l’agrume che si produce solo nella fascia jonica reggina. Il brano è stato pubblicato anche su Youtube Stampa articolo

CATANZARO Il bergamotto, agrume calabrese e reggino per eccellenza, dalle mille proprietà benefiche, ha un suo inno musicale. Lo ha scritto l’artista Angelo Laganà, non nuovo ad iniziative del genere: ha al suo attivo già diverse composizioni a tema. Simile all’arancia, il bergamotto che cresce solo nella fascia jonica reggina, è prezioso per la parte esterna dalla quale si ricava un olio essenziale che è usato in cosmetica per ottenere diversi profumi e creme abbronzanti, il bergamotto è giustamente definito l’agrume della salute è utilizzato anche in cucina e nell’arte pasticcera. «Musica e parole dell’inno – è detto in un comunicato – si sono sposate perfettamente dando vita ad una canzone dal piacevole ascolto e impreziosita dalla singolare interpretazione della voce di Raffy che ha messo anche del suo nel cantarla».

«Questa composizione – spiega Angelo Laganà, che ha prodotto anche un video disponibile su Youtube con immagini e foto fornite dal Museo del Bergamotto di cui è presidente Vittorio Caminiti – si propone contribuire a fare conoscere ad un pubblico di turisti sempre più vasto la Calabria e i suoi tanti “tesori”».