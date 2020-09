«Colmare il gap tra la Calabria e il resto del Paese». Sit-in dei sindaci calabresi a Palazzo Chigi Chiesto un incontro con i rappresentanti istituzionali per consegnare una lettera aperta scritta dal sindaco di Cariati Filomena Greco e già inviata a Mattarella e Conte. Magorno: «Saranno ricevuti in Senato» Stampa articolo

ROMA Una delegazione di sindaci calabresi sta attuando un sit in davanti a Palazzo Chigi. La delegazione, composta dai primi cittadini di Acri, Villapiana, San Marco Argentano, Lungro, Cariati, Cassano Jonio, Diamante, Marzi – tutti nel Cosentino – intendono così richiamare l’attenzione sulla necessità di garantire i diritti in Calabria per unire l’Italia, attingendo al Recovery Fund, e chiedere un incontro con i rappresentanti istituzionali per consegnare una lettera aperta scritta dal sindaco di Cariati Filomena Greco e già inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

«COLMARE IL DIVARIO» «Il gigantesco divario esistente, in termini di infrastrutture primarie e di garanzia effettiva dei diritti fondamentali, tra il Sud ed il Nord, rimasto sostanzialmente intatto se non peggiorato – scrive Filomena Greco – resta ad oggi l’unico gap di sviluppo interno all’Ue non ancora risolto. Non riuscire a garantire ai calabresi ed ai meridionali, a distanza di 159 anni dall’unificazione formale dell’Italia, quegli stessi diritti fondamentali e costituzionali alla circolazione ed alla mobilità, alla sicurezza ed alla giustizia, alla salute ed ai livelli essenziali di assistenza equivale ad ammettere il fallimento politico dell’Unità nazionale. Ecco perché il Governo Italia può e deve fare, oggi, della Calabria il più grande laboratorio europeo per l’innovazione e la sostenibilità ed evitare che il Recovery Fund si trasformi in una nuova occasione persa. La Calabria ha bisogno di infrastrutture primarie e digitali, di garanzia dei diritti fondamentali ed allo stesso tempo di investimenti nel capitale umano. Al Governo chiediamo un grande piano di investimento nella sanità di qualità, un grande piano infrastrutturale per i trasporti e la mobilità, più sicurezza e giustizia per i cittadini, innovazione nel digitale, realizzando in Calabria un grande centro di studio, ricerca e sperimentazione nelle nuove tecnologie del 5G, del Big Data e del calcolo quantistico. Chiediamo anche un grande piano di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, di lotta alle ecomafie, bonifica del paesaggio e valorizzazione strategica dell’entroterra».

IL SOSTEGNO DI MAGORNO «Esprimo il mio sostegno ai Sindaci calabresi che questa mattina si sono ritrovati a Roma per un sit-in davanti a Palazzo Chigi. Le richieste presentate dai primi cittadini, in rappresentanza del Comune di Diamante c’era il Vicesindaco, Giuseppe Pascale, sono giuste; la Calabria deve essere centrale nell’agenda di governo e le risorse del Recovery Fund rappresentano un’opportunità da non sprecare per colmare il gap con le altre regioni italiane su temi come infrastrutture, digitale e, soprattutto, sanità. I cittadini calabresi hanno il diritto di curarsi nella loro regione. Al tal proposito comunico che i Sindaci saranno ricevuti il prossimo 7 ottobre dalla Presidente della Commissione Sanità del Senato, Annamaria Parente».