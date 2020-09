Reggio, cibo congelato e mal conservato. Denunciata la titolare di un ristorante Blitz del NAS dei Carabinieri reggini nei locali della movida. Gli alimenti, del valore di circa 1.000 euro, sono stati sottoposti a sequestro penale in attesa della distruzione Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA I Carabinieri del NAS di Reggio Calabria, durante mirati controlli nei locali della movida reggina, hanno deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica una ristoratrice per aver conservato in cattivo stato degli alimenti. In particolare, i militari hanno rilevato che la donna aveva congelato oltre 40 kg di prosciutti e salami, all’origine freschi, con apparecchiature non idonee. Gli alimenti, del valore di circa 1.000 euro, sono stati sottoposti a sequestro penale in attesa della distruzione. Ulteriori accertamenti sono in atto per la verifica dei requisiti igienico – strutturali dei locali del ristorante.