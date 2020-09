Incendio al Multisala Andromeda River di Zumpano. Nessun ferito – VIDEO Le fiamme hanno interessato alcuni uffici. Sul posto i vigili del fuoco di Cosenza Stampa articolo

COSENZA Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza sono intervenuti per domare un incendio divampato al “Multisala Andromeda River” nel comune di Zumpano. Le fiamme, in particolare, hanno interessato alcuni dei locali adibiti ad uffici. Sul posto sono giunte alcune unità dei vigili del fuoco della sede centrale con il supporto di autobotte ed autoscala. Non risultano comunque danni a persone.