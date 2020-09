Difesa, Wanda Ferro: «Il governo informi il Parlamento su scelte e investimenti» Il deputato calabrese di Fratelli d’Italia: «Chiediamo di audire in commissione Difesa il ministro Guerini e il generale Vecciarelli su queste scelte, per valutare eventuali penalizzazioni delle industrie italiane ed europee» Stampa articolo

ROMA «Fratelli d’Italia chiede che sia inviato alle Camere il piano di spesa 2020 dei fondi destinati ai sistemi d’arma e che siano chiarite le motivazioni delle scelte che si apprendono da fonti giornalistiche». Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro. «Secondo alcune fonti giornalistiche, sembrerebbe che la programmazione dello Stato Maggiore Difesa abbia dato priorità a sistemi di intelligence aerea, per ben oltre 3,5 miliardi di fondi. Pare che questa manovra escluderebbe un passaggio parlamentare attraverso l’approvazione dei piani pluriennali, in virtù dell’art.536 del Codice dell’Ordinamento Militare, che prevede la sola approvazione tramite semplice decreto del ministro della Difesa».

«Chiediamo – conclude Ferro – di audire in commissione Difesa il ministro Guerini e il generale Vecciarelli su queste scelte, per valutare eventuali penalizzazioni delle industrie italiane ed europee in un momento di profonda crisi industriale e occupazionale e per avere chiarimenti dal punto di vista strategico. Non si può non rilevare che Esercito e Marina parrebbero penalizzate nonostante la gran parte delle risorse del bilancio già oggi vadano all’aeronautica per f35. Siamo certi che il Ministro saprà ricondurre le scelte dell’amministrazione difesa nel Solco dell’interesse delle FA nel loro complesso e nazionale».