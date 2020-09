Elisabetta Gregoraci nel mirino dell’ex Briatore: «Autonoma? Allora rinunci a quello che le passo» La showgirl e conduttrice di Soverato aveva parlato di una «vita sacrificata» quella vissuta accanto all’imprenditore che ha subito risposto: «Non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria, certo, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere» Stampa articolo

Continua a far discutere la presenza della showgirl calabrese, Elisabetta Gregoraci, all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, in onda su Canale 5 e, soprattutto, hanno alquanto infastidito l’ex marito, l’imprenditore Flavio Briatore, fresco di guarigione dal coronavirus.

«Vuole essere autonoma? Rinunci anche a quello che le passo». Questo uno dei commenti più “miti” di Briatore rilasciati al “Fatto Quotidiano” in risposta alle dichiarazioni della concorrente originaria di Soverato che, nei giorni scorsi, aveva parlato di «una vita sacrificata» commentando la relazione ormai finita con l’ex consorte.

«Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista – ha affermato Briatore – ma non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi».

Poi un commento anche sulla partecipazione della Gregoraci al reality di Mediaset: «Non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria, certo, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere. Potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?».