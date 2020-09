Aggredito un dipedente del comune di Corigliano Rossano Un uomo in stato confusionale ha colpito con un pugno un funzionario, facendo perdergli i sensi Stampa articolo

CORIGLIANO ROSSANO Un uomo in stato confusionale ha aggredito questa mattina un funzionario di Corigliano Rossano. Dopo il colpo il dipendente ha perso i sensi ed è stato necessario l’intervento del 118. Il fatto si è consumato proprio davanti al palazzo di città rossanese, in piazza Santissimi Anargiri: il funzionario si era avvicinato per placare gli animi dell’uomo che lo ha colpito con un pugno in pieno volto senza pensarci sù.

A quel punto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia locale di stanza in piazza che hanno prontamente bloccato l’aggressore, volto già noto alle forze dell’ordine.