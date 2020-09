In auto con droga e un coltello, fermato un 22enne a Serra San Bruno Nel corso di una perquisizione estesa alla vettura in uso al 22enne, abilmente occultato sotto il sedile del conducente, è stato rinvenuto un involucro contenente 115 grammi di marijuana, mentre in tasca l’arrestato portava un coltello di genere vietato Stampa articolo

Condividi su









SERRRA SAN BRUNO Agenti del Commissariato di Serra San Bruno hanno tratto in arresto un ventiduenne incensurato del posto, M.V., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione estesa alla vettura in uso al 22enne, abilmente occultato sotto il sedile del conducente, è stato rinvenuto un involucro contenente 115 grammi di marijuana, mentre in tasca l’arrestato portava un coltello di genere vietato.

Nel prosieguo della stessa attività di polizia giudiziaria, nel corso di perquisizione presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti quattro artifici esplodenti di forma cilindrica, mentre in un altro domicilio sono stati trovati un altro grammo scarso di marijuana ed un “grinder” in acciaio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, e il soggetto posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.