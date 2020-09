Rubano 11 paia di scarpe a Cosenza, arrestate Due donne sono state rintracciate e fermate dalla polizia. Avevano provato fuggire dopo il “colpo” in un negozio del capoluogo Stampa articolo

COSENZA Hanno rubato undici paia di scarpe, di note marche, in un negozio di Corso Mazzini, nel centro di Cosenza. Si tratta di due donne di 29 anni, B.R. e P.M., entrambe di Cosenza, arrestate dalla polizia di Stato. L’allarme anti taccheggio è scattato quando le due hanno provato ad uscire dal negozio. A quel punto, ne è nato un inseguimento con una pattuglia della squadra volante che si trovava in zona e le donne sono state bloccate con la refurtiva ancora nascosta in un borsone. Le ventinovenni, già note alle forze dell’ordine, sono state tratte in arresto per furto aggravato e le scarpe restituite al negozio da cui erano state rubate.