Due cercatori di funghi dispersi in Sila, in salvo seguendo le sirene dei Carabinieri I volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria sono intervenuti insieme ai militari dell'Arma ma i due fungaioli sono riusciti a raggiungere l'auto seguendo il suono delle sirene

CASALI DEL MANCO Nel pomeriggio di oggi, la centrale operativa del Numero d’emergenza unico 112 ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria per 2 ricercatori di funghi dispersi in località Monte Botte Donato (1928 m.). Gli stessi fungaioli, contatti dai carabinieri, hanno riferito di essersi smarriti perdendo l’orientamento. Sul posto immediatamente sono intervenuti i tecnici della Stazione Sila-Camigliatello con 9 unità tra cui un’unità cinofila. Dopo che i soccorritori sono giunti sul posto, i dispersi sono riusciti a raggiungere la loro autovettura orientandosi con l’aiuto delle sirene dei Carabinieri. I due erano in buone condizioni di salute, soltanto impauriti per il repentino aggravarsi delle condizioni meteorologiche.