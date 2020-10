Coronavirus, a Lamezia un nuovo positivo Si tratterebbe di un cittadino non lametino ma che si trovava in città. Dopo la guarigione di ieri, il numero totale dei casi attuali sale a 23 Stampa articolo

LAMEZIA TERME Dopo la guarigione registrata ieri, a Lamezia torna nuovamente a salire il numero dei contagi da coronavirus. L’Asp di Catanzaro, infatti, ha comunicato la positività di un cittadino (non lametino) e che si trovava proprio nella città della Piana. Caso confermato poi su Facebook anche dal primo cittadino, Paolo Mascaro «Il cittadino – scrive – è in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute».

Con questo nuovo caso, dunque, il numero dei positivi a Lamezia sale a 23, di cui tre sono ricoverati e 20 in isolamento domiciliare.

«Sembra essere imminente – scrive Mascaro – la piena guarigione di alcuni che erano stati in precedenza dichiarati positivi. Continuano ad essere in ogni caso immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio».