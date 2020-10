Nuovo anno scolastico, a Catanzaro la celebrazione eucaristica di Bertolone Evento promosso dall’ufficio diocesano per la Pastorale scolastica. L’Arcivescovo Metropolita: «Su tutto il mondo della scuola, invoco lo Spirito di Sapienza, di Intelletto e di Consiglio» Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO Domani, a partire dalle 17.30, nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro l’Arcivescovo Metropolita Mons. Vincenzo Bertolone presiederà la celebrazione eucaristica per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2020-2021.

L’evento, promosso dall’ufficio diocesano per la Pastorale scolastica, diretto dalla dottoressa Annamaria Fonti Iembo, coinvolgerà la comunità scolastica con dirigenti scolastici, professori, alunni, rappresentanti dell’ufficio scolastico regionale e provinciale e autorità istituzionali. La celebrazione è motivo di grande gioia per la comunità scolastica, che si ritroverà assieme al proprio Pastore per chiedere la benedizione del Signore in un tempo di grande prova per la scuola, che sta riprendendo le attività con difficoltà per la pandemia globale.

L’Arcivescovo Bertolone, nei giorni scorsi aveva rivolto un augurio al mondo della scuola, indirizzando una lettera di speranza ai futuri protagonisti del domani, concludendo con queste parole: «Su tutto il mondo della scuola, invoco lo Spirito di Sapienza, di Intelletto e di Consiglio, perché possiate cercare con tenacia ed accogliere con docilità, la verità senza mai stancarvi di cercarla, così come insegna un grande maestro, Agostino d’Ippona: “La tua verità, Signore, non appartiene a me, né a nessun altro, ma è di tutti coloro che tu inviti apertamente a fruirne. E tu ci ammonisci severamente a non considerarla come nostra proprietà privata, perché non finiamo per esserne privati” (Confessioni, XII,25). Amate la verità, cari giovani, e non abbiate mai la presunzione di possederla appieno! Buon anno scolastico amici miei e, soprattutto, buona salute!».