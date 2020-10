Ciclovia dei parchi, 4 milioni per interventi di miglioramento Il prossimo martedì verrà presentato il bando regionale per la selezione e il finanziamento di interventi volti a migliorare le condizioni standard di turismo, accoglienza e accessibilità nel Parco del Pollino Stampa articolo

CASTROVILLARI Martedì 13 ottobre 2020 alle ore 11.00 presso la sede della Comunità del Parco in Castrovillari-Palazzo Gallo, si terrà la conferenza stampa di presentazione del bando della Regione Calabria per la selezione e il finanziamento di interventi per il miglioramento delle condizioni e degli standard di offerte e fruizione turistica del progetto Ciclovia dei parchi della Calabria.

L’avviso pubblico impegna risorse per 4 milioni di euro e intende potenziare e qualificare i servizi turistici compresa l’accoglienza, la ricettività e l’accessibilità dei luoghi, l’innovazione di processi, di servizio, strategici ed organizzativi a servizio della Ciclovia dei Parchi della Calabria, attraverso la realizzazione di interventi materiali ed immateriali.

L’itinerario Appenninico Ciclovia dei Parchi della Calabria, è sostenuto con fondi del Programma Operativo della Regione 2014/2020, e partendo dal Parco del Pollino, che è anche il Parco capofila, collega i 4 Parchi calabresi utilizzando prevalentemente percorsi viari di competenza provinciale, per circa 545 km. All’incontro parteciperà, oltre al Presidente del Parco del Pollino On.Domenico Pappaterra, anche un funzionario della Regione Calabria dr.ssa Anna Maria Corea.