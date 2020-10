Smottamento a Belvedere Marittimo, danni alla condotta del gas metano Sul posto l’intervento dei Vigili del fuoco. La strada era già chiusa per lavori di consolidamento del muro di contenimento Stampa articolo

BELVEDERE MARITTIMO Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Scalea, è intervenuta questa mattina, in località Vetticello di Belvedere Marittimo, a causa di uno smottamento della sede stradale che ha causato la rottura della condotta del gas metano. Sul posto polizia locale, tecnici comunali e tecnici Italgas per ripristino della rete di distribuzione del metano. La strada era già chiusa per lavori di consolidamento del muro di contenimento.