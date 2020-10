Recovery Fund, Bruno Bossio: «Puntare su alta velocità e attraversamento veloce dello Stretto» La parlamentare calabrese del Partito Democratico: «Garantire gli stessi standard di velocità del resto del Paese» Stampa articolo

ROMA «Un robusto piano di investimenti per le infrastrutture del Sud è stato indicato al Governo con il voto, in Commissione Bilancio della Camera dei deputati, della maggioranza parlamentare, per la programmazione del Recovery fund». Ad affermarlo è la parlamentare del PD, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: «In particolare, è stata ribadita l’urgenza di estendere l’alta velocità ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria e fino alla Sicilia, attraverso un nuovo tracciato che garantisca gli stessi standard di velocità del resto del Paese. Un imperativo a cui rispondere per sottrarre dalla marginalità pezzi importanti del nostro Paese. A questo fine, è stato, dunque, confermata l’ipotesi di procedere ad uno studio di fattibilità da realizzare entro fine 2020». «Altra indicazione conseguentemente emersa dai lavori in Commissione – afferma ancora la Bruno Bossio – è l’attraversamento veloce dello Stretto di Messina, grazie a un’infrastruttura stabile, sostenibile nell’impatto ambientale e veloce nella sua realizzazione, in grado di superare il limite della condizione di isolamento della Sicilia e rilanciare l’intera rete dei trasporti del Paese».