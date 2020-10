Crotone, sequestrata una costruzione abusiva. Denunciato un imprenditore Blitz dei carabinieri che hanno di fatto bloccato la realizzazione dell’opera, ferma ancora alle fondazioni Stampa articolo

CROTONE Una costruzione abusiva, in fase di realizzazione, è stata sequestrata dai carabinieri forestali a Crotone nella zona industriale della città. L’opera, secondo le verifiche effettuate presso l’Ufficio tecnico comunale, era priva di atti d’assenso per l’edificazione. Nel momento della scoperta, erano state realizzate solo le fondazioni dell’opera. Si ignora la destinazione finale del manufatto. L’amministratore unico della società titolare dell’area, un imprenditore di 58 anni nato e residente a Crotone, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per violazione della normativa edilizia.