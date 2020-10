Crotone-Juventus, tornano i (mille) tifosi allo Scida Prima partita con gli spettatori dopo il lockdown. Prelazione agli abbonati della scorsa stagione, ticket disponibili solo via internet Stampa articolo

di Fabio Benincasa

CROTONE Mille tifosi assisteranno a Crotone-Juventus, in programma sabato alle 20.45 e valida per la quarta giornata di serie A Tim. Sarà, di fatto, la prima gara aperta ai tifosi dopo il lockdown e le successive limitazioni anti contagio. Sugli spalti dello stadio Ezio Scida mille spettatori potranno godere finalmente di uno spettacolo unico, con una gara impegnativa che vedrà gli uomini di Stroppa affrontare i campioni d’Italia, privi di Ronaldo e McKennie indisponibili perché risultati positivi al Covid-19.

I biglietti in vendita saranno disponibili per il solo settore Tribuna, saranno riservati inizialmente a chiunque abbia sottoscritto un abbonamento in qualsiasi settore per la scorsa stagione calcistica 2019/20, e saranno acquistabili esclusivamente online attraverso il sito web del nuovo partner per la biglietteria VivaTicket.