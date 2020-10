“Colpo” ad un negozio di Vibo: portata via l’intera cassa I malviventi dopo aver infranto i vetri dell’esercizio commerciale in pieno centro hanno sottratto l’incasso della giornata. Sul posto le volanti della Questura che hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza in zona Stampa articolo

Condividi su









VIBO VALENTIA Rapina ai danni di un negozio di frutta e verdura a Vibo Valentia lungo viale Matteotti, non lontano dal locale ospedale. Ignoti malviventi hanno portato via l’intera cassa dopo aver infranto e rotto il vetro dell’esercizio commerciale in quel momento chiuso. L’azione criminale nel primo pomeriggio quando il negozio doveva ancora aprire per il turno pomeridiano.

Sul posto si sono portati i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Vibo Valentia che hanno avviato le indagini. Numerose le telecamere presenti nella zona che potrebbero offrire più di un dettaglio sugli autori della rapina. Tracce di sangue sulla vetrina infranta sono state repertate dalla polizia scientifica e potrebbero rivelarsi utili per risalire agli autori del “colpo”.