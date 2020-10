Parco del Pollino, gli artificieri fanno brillare un ordigno bellico Il rinvenimento era avvenuto ad opera dei militari di Morano in località “Timpone Dolcetti”. La zona è stata in seguito bonificata Stampa articolo

COSENZA Un residuato bellico inesploso è stato trovato casualmente da alcuni escursionisti nell’area del Parco del Pollino. L’ordigno, che si trovava in località “Timpone Dolcetti”, segnalato ai carabinieri forestali di Morano Calabro, è stato subito identificato dagli esperti artificieri dell’Esercito come munizione bellica inesplosa. Gli specialisti della Compagnia Genio del ventunesimo Reggimento di stanza a Castrovillari sono intervenuti sul posto assieme a personale della Croce rossa militare e dai carabinieri per dare attuazione alla procedura di neutralizzazione disposta dalla Prefettura di Cosenza. Dopo l’identificazione della munizione, una granata di artiglieria inglese da 88 mm, lanciata e inesplosa, gli artificieri hanno provveduto a spostare l’ordigno di qualche metro per farlo brillare in sicurezza. La zona è stata successivamente bonificata e riportata alla condizione originaria con la rimozione dei materiali di risulta.