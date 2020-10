Tentano un’estorsione, tre divieti di avvicinamento a Crotone Avevano impedito l’accesso ad un fondo ai legittimi proprietari per ottenerne la cessione a titolo gratuito Stampa articolo

CROTONE Nella serata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Crotone hanno proceduto all’esecuzione dell’ordinanza che dispone l’applicazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati delle persone offese, emessa dal Gip del Tribunale di Crotone su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di C.E. 67enne, C.G. 41enne e C.V. 33enne, crotonesi, per il reato di tentata estorsione reiterata in concorso.

Le indagini compiute dai carabinieri hanno permesso di raccogliere gravi indizi circa il proposito dei tre di ostacolare il libero esercizio di un fondo sito in località Bernabò da parte dei legittimi proprietari (impedendogli l’accesso al terreno mediante apposizione di recinzioni abusive o facendo pascolare il bestiame), fino a quando non avessero ottenuto la cessione di 5.000 mq, a titolo gratuito, del terreno stesso.