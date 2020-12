Arena, Il sindaco denuncia l’inefficienza dei servizi assistenziali Schinella: «Ai cittadini vengono negati i diritti essenziali». Il primo cittadino sottolinea la mancanza di servizi base, come la guardia medica o la possibilità di essere visitati a domicilio. Secondo le dichiarazioni del personale sanitario, la causa è la carenza dei dispositivi di protezione Stampa articolo

ARENA L’emergenza sanitaria acuisce i disagi e i disservizi che stanno subendo gli abitanti del comune di Arena. Bisogni essenziali, come quello di ottenere una semplice visita medica a domicilio, restano inascoltati. Non c’è, dunque, tutela per la salute comune, proprio in un momento in cui l’attenzione da questo punto di vista dovrebbe essere molto alta. A evidenziare queste problematiche è il sindaco, Antonino Schinella. «Dinanzi alle sollecitazioni di molti cittadini, in qualità di autorità sanitaria locale, mi corre l’obbligo di denunciare un’incresciosa e per certi versi intollerabile situazione che se da un lato, e lo sottolineo in maniera sommessa, assume le fattezze di atteggiamenti di una disumanità sconcertante e in spregio al codice di deontologia professionale, dall’altro fa emergere l’inefficacia del servizio di continuità assistenziale. Questi sono i fatti: continuano a pervenire al comune di Arena continue segnalazioni da parte di cittadini arenesi che lamentano dinieghi rispetto a richieste di intervento domiciliare, da parte del locale servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica). L’ultimo episodio segnalato si è verificato martedì 29 dicembre scorso, tra le 20:30 e le 21, la risposta fornita dall’operatore pare sia sempre la stessa: “Non si effettuano visite domiciliari per mancanza di dispositivi di protezione individuale”. Da quanto risulta, non è stata neppure attivata l’unità speciale di continuità assistenziale, pertanto, con la massima urgenza, si chiede di sapere se corrisponda al vero che in contesto emergenziale ci siano guardie mediche non attrezzate per visitare i pazienti o se il caso denunciato possa essere annoverato come rifiuto e/o omissione di atti d’ufficio che per ragioni di igiene e sanità dovevano, devono e dovranno essere compiuti senza indugi e ritardi».