Lutto in casa Aieta, la vicinanza del forum del Pd e di Magorno Messaggi di cordoglio per la morte di Rino Aieta, fratello del consigliere regionale Giuseppe Aieta, morto a 56 anni

COSENZA «Il Coordinamento provinciale dei Forum del Partito democratico di Cosenza esprime profondo cordoglio per il lutto che ha colpito la famiglia del consigliere regionale Giuseppe Aieta. La prematura scomparsa del giovane Rino Aieta a soli 56 anni, dopo una dura lotta contro una neoplasia, non può che farci stringere in un abbraccio Peppino Aieta e la sua famiglia. Che la terra ti sia lieve». Così si esprimono i dem cosentini dopo la scomparsa del fratello del consigliere regionale Giuseppe Aieta.

«Rivolgo un affettuoso abbraccio a Giuseppe Aieta e mi stringo al suo immenso dolore per la prematura scomparsa del fratello. A lui e alla famiglia, esprimo tutta la mia vicinanza e le più sentite condoglianze», è il pensiero del senatore di Italia Viva e sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.