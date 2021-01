Incidente stradale nel Crotonese, ferito uno dei due passeggeri Intervenuti sul posto i vigili del fuoco hanno soccorso ed estratto il passeggero che era rimasto incastrato tra le lamiere, poi trasportato in ospedale Stampa articolo

CUTRO Un ferito poi trasportato in ospedale, è stato soccorso ed estratto dall’auto dai vigili del fuoco a Cutro, dopo un incidente stradale. Intorno alle 13,00, una chiamata giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone segnalava un incidente stradale sulla via Nazionale nel comune di Cutro.

All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco sul posto vi era una sola autovettura, un’Alfa Romeo 147 finita contro il muretto di delimitazione della via principale. La vettura era interessata anche da un principio d’incendio che nell’immediato veniva spento. All’interno dell’auto viaggiavano due persone G.S. del 1998 e M.V. del 1974 entrambi residenti a Cutro.

Dopo il forte schianto il conducente riusciva da solo ad abbandonare l’abitacolo mentre il passeggero, incastrato tra le lamiere, veniva estratto dai vigili del fuoco dopo aver divelto la portiera con l’ausilio di una cesoia idraulica ed affidato ai sanitari del 118 che lo trasportavano in ospedale. Sul posto i Carabinieri di Isola Capo Rizzuto per i rilievi del caso.