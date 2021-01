Calciomercato, Cosenza: Bruccini ceduto all’Alessandria Il 34enne ha firmato un contratto fino al 2022. Lascia Cosenza dopo aver collezionato 124 presenze e 21 gol. Stampa articolo

Condividi su









COSENZA 124 presenze e 21 gol ma soprattutto 25 gare disputate con al braccio la fascia di capitano e la “storica” promozione in Serie B. Mirko Bruccini lascia il Cosenza dopo quasi 4 stagioni, era arrivato in riva al Crati nel luglio del 2017 e da allora ha conquistato il cuore dei tifosi rossoblù a suon di gol (molti quelli pesanti) e prestazioni convincenti. Mai una parola fuori posto, mai una polemica neanche in questi primi e difficili mesi di stagione che lo hanno visto raramente protagonista e spesso relegato in panchina. Bruccini, in scadenza di contratto, lascia la città dei bruzi travolto dall’affetto dei tifosi dispiaciuti per aver perso un leader silenzioso, prezioso in campo e nello spogliatoio. Il centrocampista 34enne ha firmato con l’Alessandria un contratto fino a giugno 2022.