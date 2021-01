Riparavano l’insegna di McDonald’s, soccorsi due operai a Crotone E’ andata a buon fine l’operazione di recupero dei pompieri, che hanno messo in salvo le persone coinvolte nel caso Stampa articolo

CROTONE Questa mattina intorno alle ore 12.00 la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone è intervenuta per aiutare due operai. Questi erano rimasti bloccati sul cestello di un mezzo da lavoro che, in quel momento, stava eseguendo delle riparazioni sull’insegna di un noto fast food in località Passo Vecchio a Crotone. Con l’ausilio dell’autoscala i due malcapitati, senza conseguenze, sono stati riportati al suolo.