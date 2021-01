Lo scatto di Emergency nel reparto Covid di Crotone. «La nostra idea di cura è anche questo» Continua da circa un mese il lavoro dell’associazione nel secondo reparto del San Giovanni di Dio. «Quello che tocca di più è vedere i pazienti lontani dalle proprie famiglie. Questo periodo sta facendo riscoprire affetti che rischiavamo di perdere» Stampa articolo

Condividi su









CROTONE Lo staff medico dell’associazione fondata da Gino Strada è entrato nel reparto Covid 2 di Crotone agli inizi di dicembre per gestire in tutto 23 posti letto ed all’occorrenza le tende montate fuori dalla struttura del San Giovanni di Dio. Intenso è stato il lavoro quotidiano svolto dall’associazione arrivata in Calabria durante questa emergenza Covid per far fronte alle difficoltà – soprattutto calcolate in termini di posti letto e personale medico – incontrate nel corso di questa seconda ondata, che avevano portato alla dichiarazione di “zona rossa” «non per il numero di contagi ma per le carenze strutturali».

Emergency documenta quotidianamente il proprio impegno sul fronte della pandemia, così come quello dei tanti medici e del personale sanitario in prima linea nelle diverse strutture della regione e di tutta Italia. Da ultimo, con lo scatto che racconta uno dei tanti momenti rubati dentro ai reparti dove oltre alla pandemia è il ruolo degli affetti e il sostegno reciproco a fare da padrone.

«La nostra idea di cura è anche questo», scrive l’associazione nella didascalia della foto scattata nel reparto Covid 2 di Crotone.

Un concetto estrinsecato nel video che vede protagonista il dottor Paolo Grosso secondo il quale, l’anno appena passato «è stato molto particolare».

«Affrontare il Covid – ha raccontato – è stata una fatica, anche affettiva, non da poco. Questo ci è stato d’aiuto per approcciarci all’emergenza in Calabria: nel frattempo abbiamo imparato qualcosa in ambito terapeutico e in termini di accesso alle cure dei pazienti». L’anestesista collabora con Emergency da vent’anni e da qualche mese è in pensione «perché l’età lo pretendeva, ma un medico rimane medico tutta la vita e per questo mi sono messo a disposizione di Emergency qui a Crotone, per portare avanti questo progetto».

Secondo Grosso, quello che colpisce «da un punto di vista affettivo» è «vedere molti pazienti lontani dalle proprie famiglie. Quest’esperienza aiuta a riscoprire certe affettività che soprattutto da medico-anestesista rischia di perdere durante vita lavorativa».