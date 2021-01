Covid, a Mormanno screening per alunni e personale scolastico Due le giornate, il 15 e il 16 gennaio, per lo svolgimento dello screening: la prima dedicata ai docenti e non docenti, compreso il personale impegnato nel servizio di accompagnamento autobus e operatori trasporto scolastico; la seconda per gli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado Stampa articolo

MORMANNO Screening gratuito su base volontaria per gli alunni, il personale ata, i docenti e gli autisti di scuolabus di Mormanno. E’ quanto hanno deciso l’amministrazione comunale, la Task force locale e la dirigenza scolastica della cittadina. Due le giornate, il 15 e il 16 gennaio, per lo svolgimento dello screening: la prima dedicata ai docenti e non docenti, compreso il personale impegnato nel servizio di accompagnamento autobus e operatori trasporto scolastico; la seconda per gli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Gli interessati potranno prenotarsi entro il 14 gennaio alle 14 attraverso la mail comunemormanno@gmail.com segnalando i propri dati anagrafici ed un contatto telefonico. Le operazioni di screening si svolgeranno nella palestra dell’Istituto che ospita le scuole elementari e media. Per i minori saranno i genitori ad accompagnare l’alunno nell’orario che verrà indicato telefonicamente dall’ufficio comunale. Il sindaco di Mormanno Giuseppe Regina invita alla «massima adesione alla campagna per la riapertura in sicurezza della nostra scuola».