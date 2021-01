Cosenza, ufficiale Tremolada: arriva in prestito Il trequartista arriva dal Pordenone. Ha firmato un contratto fino a giugno 2021. Stampa articolo

COSENZA La notizia adesso è ufficiale. Luca Tremolada lascia il Pordenone e si lega (in prestito) al Cosenza. Un vero colpo di mercato per il ds rossoblù Stefano Trinchera che a Milano sta lavorando per chiudere alcune trattative di mercato. L’accordo tra i club è stato trovato qualche giorno fa, mentre Tremolada dopo qualche ora di riflessione ha accettato la destinazione firmando un contratto fino a giugno 2021. Cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter, con cui si laurea campione nazionale due volte vincendo anche il Torneo di Viareggio nel 2008, esordisce tra i professionisti nelle file del Piacenza, in Serie B. Seguono le esperienze con Pisa, Como, Varese, Reggiana, Arezzo e Virtus Entella. Il 2017/2018 è la sua stagione più prolifica: 12 reti e 6 assist in 42 presenze con la maglia della Ternana. Passato al Brescia nell’estate del 2018 contribuisce alla promozione delle rondinelle nella massima serie. L’ultimo campionato lo ha trascorso nelle file del Pordenone, con cui ha raggiunto il traguardo della semifinale playoff.