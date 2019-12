Santelli candidata, quadra chiusa: dopo la Lega arriva l’ok di Fdi e Udc I vertici di Fratelli d’Italia e dell’Unione democratica di centro hanno dato l’assenso alla candidatura della parlamentare azzurra. Talarico: «È la scelta giusta»

LAMEZIA TERME Adesso è ufficiale. Jole Santelli sarà la candidata alla presidenza della Regione Calabria per la coalizione di centrodestra. Proposta da Forza Italia, l’ex sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed alla Giustizia, ieri ha incassato l’investitura della Lega (qui la notizia) ed oggi quella di Fratelli d’Italia e dell’Udc.

«Nel rispetto degli accordi assunti con gli alleati che, oltre all’Emilia-Romagna e alla Calabria, riguardano tutte le altre Regioni nelle quali si voterà nel 2020, Fdi – riporta una nota del partito – conferma il proprio sostegno, con convinzione e impegno», alle candidature di Lucia Borgonzoni e di Jole Santelli. «Allo stesso tempo, sempre in base agli accordi assunti – che assegnano a Fdi l’indicazione dei candidati per Puglia e Marche – annunciamo le candidature di Raffaele Fitto per la Puglia e di Francesco Acquaroli per le Marche».

Nella mattina di venerdì anche l’Udc avevano espresso il loro placet alla candidatura Jole Santelli. «La candidatura di una donna di grande esperienza politica con ruoli di primo piano nel governo nazionale come Jole Santelli – ha detto a questo proposito il segretario regionale del partito, Francesco Talarico – rappresenta un elemento di grande positività per la nostra Regione. Lo spessore umano e politico della coordinatrice regionale di Forza Italia è indiscutibile e largamente apprezzato. La scelta, arrivata dopo un lungo percorso di elaborazione politica, è da considerarsi la più adeguata per iniziare con entusiasmo una campagna elettorale che sarà sicuramente vincente».

«Adesso – prosegue Talarico – c’è da premere il piede sull’acceleratore e ottenere una vittoria fondamentale per il futuro della Calabria, dopo la pessima gestione del centrosinistra di Oliverio. L’Udc, che presenterà liste autorevoli e qualificate in ogni collegio, rappresenterà il valore aggiunto per la coalizione e un punto di riferimento per l’area dei moderati. Ma tutti i partiti, adesso, hanno il compito di marciare compatti, superando ogni tipo di divisione, con il solo obiettivo – conclude – di dare una speranza di futuro ai calabresi con Jole Santelli presidente della prossima giunta regionale».