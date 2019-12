Pasqualina Straface torna in politica: «È la mia passione» L’ex sindaco di Corigliano correrà alle Regionali nella lista Santelli Presidente: «Punto a rappresentare la Sibaritide»

di Luca Latella

CORIGLIANO ROSSANO «Le passioni possono anche strapparcele via, ma rimangono dentro di noi e per me la politica è una passione».

Pasqualina Straface torna alla politica. Dopo l’assoluzione perché “il fatto non sussiste” dal processo nato a seguito dell’operazione Santa Tecla, l’ex sindaco di Corigliano si candiderà nella lista Santelli Presidente, in lizza nella coalizione di centrodestra per le prossime elezioni regionali del 26 gennaio.

«Non potevo non cedere alle lusinghe della nostra presidente, perché lo è già, Jole Santelli – racconta Pasqualina Straface al Corriere della Calabria -. Alla nostra candidata riconosco grandi capacità ed esperienza. Abbiamo la necessità di voltare pagina a livello regionale ma anche territoriale, nella Piana di Sibari».

L’ex sindaco rompe, dunque, gli indugi che la volevano candidata al rinnovo del Consiglio regionale, già da diverse settimane. Lo spirito è quello battagliero di sempre, anche se le cicatrici permangono dopo anni di battaglie giudiziarie.

Lo farà, dice, per provare a colmare quel gap rappresentativo di cui soffre cronicamente la Sibaritide. «Il nostro – prosegue – è un territorio che in questi anni non è mai stato preso nella dovuta considerazione, soprattutto se si considera che oggi le Regioni hanno poteri enormi. La sfida deve essere di carattere sociale, ambientale, culturale e di sviluppo».

In questi anni, spiega ancora Pasqualina Straface, da un’osservatrice alla finestra dell’agone politico territoriale e regionale, ha registrato «un grande vuoto, inteso come confronto democratico che ha calpestato i bisogni dei cittadini e soprattutto una politica esclusivamente clientelare. La mia, invece, è e sarà sempre da intendere come spirito di servizio verso la comunità».

«Il nostro territorio è stato spogliato di tutto e nessuno ha saputo difenderlo – afferma ancora Pasqualina Straface -. Come nessuno ha difeso i nostri diritti, uno su tutti quello alla salute. Possiamo vantare grandi professionisti ma che non sono nelle condizioni di operare al meglio. E poi nessuno si è speso per la riqualificazione ambientale di territori quali il Cassanese e Cerchiara di Calabria, inquinati dalle ferriti di zinco provenienti dalla Pertusola di Crotone ed indicati dal Ministero della Salute ai primissimi posti per le patologie tumorali, interessati da bonifiche mai terminate pur con i fondi a disposizione. E poi abbiamo esigenze infrastrutturali di base, una disoccupazione allarmante mentre le nostri mente migliori scappano via. Ecco, dobbiamo provare a invertire la rotta».

Pasqualina Straface conclude rammentando quanto la vicenda giudiziaria l’abbia ferita. «Tutto quello che ho passato in questi anni è servito solo a strappare via momentaneamente quella grande passione che si chiama politica. Ma una passione rimane per sempre e la metterò a disposizione dei cittadini ed oggi della Sibaritide». (l.latella@corrierecal.it)