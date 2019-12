L’arte di Miseferi “prestata” al Presepe di Panettieri In onda questa sera alle 20.30 ed in replica domani alle 14.20 un nuovo episodio di “In primo piano” che avrà come protagonista Gigi Miseferi, un artista a tutto tondo che ama vivere la sua attività a stretto contatto col pubblico con «empatia e credibilità»

LAMEZIA TERME Vive a Roma da circa 30 anni, ma è come se dalla Calabria non se ne fosse mai andato. «D’altronde Roma è la più grande città della Calabria».

Protagonista dell’episodio natalizio di “In primo piano”, in onda su L’altro Corriere Tv, canale 211 del digitale terrestre e in streaming, sarà l’attore e comico Gigi Miseferi, volto noto del cinema e del teatro, scolpito nei cuori di tanti calabresi (e non solo) che ricordano con quel pizzico di nostalgia e meraviglia che solo l’arte sa donare, lo storico duo composto con Giacomo Battaglia. L’intervista andrà in onda questa sera alle ore 20.30 ed in replica domani alle 14.20.

IL PRESEPE DI PANETTIERI Miseferi torna nella sua Calabria in queste festività natalizie per diventare uno dei protagonisti dello storico Presepe vivente di Panettieri, dove interpreterà il Re Erode, il terribile sterminatore di primogeniti: «Penso che assistere a questo Presepe sia un’esperienza magnifica. Uno spettacolo con pochi eguali in tutta Europa», racconta Miseferi.

Uno spettacolo dalla lunga tradizione che chiama a raccolta, come protagonisti e comparse, tutti gli abitanti di Panettieri che si trasforma in una enorme location intrisa di storia e magia: «Sono impiegate, tra protagonisti e comparse, circa 350 persone».

Uno spettacolo che si rinnova ogni anno grazie alla passione ed al lavoro di centinaia di persone ed alle scenografie curate da Tiziano Fario: «Tiziano è un artista capace di cambiare di anno in anno tutta la struttura del borgo, così da regalare a chi viene e decide di tornare, un’emozione sempre nuova. Lo scorso anno abbiamo avuto anche la magia della neve a rendere questo contesto ancora più bello e inizialmente avevo pensato fosse stata una delle tante trovate scenografiche che stupiscono ogni anno». Pane caldo e crispelle per le strade di questo borgo incantato vi aspettano il 25,26,29 del mese di dicembre e 1,2 gennaio, ogni giorno dalle 17.

IL PERCORSO ARTISTICO DI GIGI MISEFERI Nel raccontarsi, in quella che è stata una carriera costellata di successi e sempre aperta alle metamorfosi artistiche ed alle innovazioni, il primo pensiero di Gigi Miseferi va all’indimenticato socio, Giacomo Battaglia.

Dalla sua scomparsa molte cose sono cambiate e si sono aggiunte al tradizionale bagaglio di Miseferi che oggi ama definirsi un «cantattore»: «Non sono un cantante, tant’è che questo nuovo percorso è nato quasi per gioco nel 2012 – racconta Miseferi – grazie anche alle collaborazioni fatte con Pippo Franco. Nel frattempo, con alcuni amici e musicisti conosciuti lungo il percorso ci siamo ritrovati ed abbiamo deciso di mettere su una band».

Uno spettacolo per una platea di amici e familiari è stato però il preludio a questa nuova avventura: «Dopo averci ascoltati, in molti ci hanno suggerito di percorrere questa strada che è iniziata con un tutto esaurito al teatro di Locri». La fama di questo nuovo progetto è in parte dovuta anche alla grande attività social dello stesso Gigi Miseferi: «Mi piace condividere col mio pubblico, anche virtuale, la attività di ogni giorno. I social – si sa – sono come un diario dove tutto rimane nero su bianco».

Due sono le parole che fungono da filo conduttore della carriera di Miseferi. La prima è «empatia»: «Come uno scambio, un’emozione nella condivisione del rapporto col pubblico. Io amo lavorare nei teatri piccoli che ti fanno sentire questo rapporto meraviglioso col pubblico ed ho bisogno di vedere la faccia della gente che si diverte».

La seconda è «credibilità»: «È fondamentale il reciproco rispetto con chi ti ascolta».

Miseferi ha partecipato, negli ultimi anni a molti spettacoli cinematografici oltre che teatrali: «Ho avuto l’opportunità di partecipare a “La mossa del cavallo”, tratta dai racconti di Camilleri. E ricordo sempre con piacere anche il cameo fatto in “Ci alzeremo all’alba” – dove Miseferi interpreta un Padre Pio 50enne – dove l’importanza del ruolo ha prodotto in me una profonda immersione nel personaggio. Penso che sia molto importante imparare a conoscere e vivere i personaggi che interpretiamo». Il cinema ha sempre qualcosa in più rispetto alla tv, più legata a dinamiche di business che spesso soprassiedono il lato artistico: «Sono strumenti diversi». Nel frattempo si prepara un episodio speciale del successo condotto da Michelle Hunzinger, “All together now” che andrà in onda a inizio anno nuovo, dove Miseferi sarà ancora uno dei giudici. Inoltre, sono pronti anche gli spettacoli “Claustrofobia”e “Un letto per quattro” insieme a Raimondo Todaro di “Ballando con le stelle”. (fd)