La Serie B non si ferma, Crotone e Cosenza in campo per il Boxing Day Calabresi in campo domani. I pitagorici affrontano il Frosinone in trasferta, il Cosenza pronto a sfidare l’Empoli al San Vito-Marulla. Giocatori in campo con le maglie “speciali”

LAMEZIA TERME La Serie B non si ferma, neanche a Natale. Domani in campo Cosenza e Crotone per il Boxing day, una giornata speciale e dedicata al progetto “B come Bambini” con cui la Lega sostiene l’accoglienza dei famigliari di giovani in cura nei più importanti ospedali pediatrici italiani. Per l’occasione, le maglie dei giocatori e le fasce da capitano delle 20 squadre saranno messi all’asta sulla pagina eBay di Live Onlus ed il ricavato sarà destinato alla Fondazione Bambino Gesù, all’Associazione Gaslini Onlus di Genova e alla Fondazione Meyer di Firenze. Sul retromaglia dei calciatori non comparirà il cognome ma bensì il nome del giocatore; inoltre una patch nel petto e la fascia indossata dai capitani raffigureranno il logo B come Bambini.

COME ARRIVA IL COSENZA In palio ci sono punti pesanti in chiave salvezza. Lo sa bene il Cosenza che giovedì alle 12.30 affronterà l’Empoli al San Vito – Gigi Marulla. La squadra di Braglia, durante l’ultima seduta di allenamento ha svolto lavoro tecnico – tattico. In chiusura, esercitazione sul possesso palla. Buone notizie dall’infermeria: Emmanuel Rivierè, uscito nel secondo tempo della gara vinta dal Cosenza a Pisa, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato solo un affaticamento muscolare. L’attaccante sarà regolarmente in campo contro i toscani.

COME ARRIVA IL CROTONE Gli uomini di Stroppa hanno trascorso la Vigilia di Natale al lavoro. Alle 15 di giovedì, Cordaz e compagni saranno impegnati nella difficile trasferta di Frosinone. Un match complicato a causa delle pesanti assenze per infortunio: «Per l’ennesima partita siamo in emergenza però diciamo che siamo abituati a questo – ha dichiarato Stroppa in conferenza stampa – affrontiamo una squadra che in questo momento, insieme al Benevento, sta andando meglio delle altre ed oltretutto ha un ottimo ruolino di marcia in casa quindi sarà una gara da affrontare con la massima attenzione».