«In campo per un sfida di cambiamento» di Daniele Menniti*

Condividi su









Con la mia candidatura al Consiglio regionale, ho accettato di sostenere in questa avventura Pippo Callipo – che spero possa diventare il nostro presidente – per sostenere, da un lato, il cambiamento tanto atteso e valorizzare nel contempo quanto di buono, in questa terra difficile, comunque è stato fatto. Con la mia candidatura assolvo anche all’impegno assunto con gli elettori del Comune di Falerna di proseguire nel sostegno della magnifica esperienza del movimento “Fermare il Declino”, al fine di favorire l’espressione delle nostre idee di rinnovamento oltre gli angusti confini del comune che amministro come sindaco. Opere e idee hanno infatti bisogno di quel “di più” di impegno e sostegno affinché possano concretamente mettere radici nei nostri difficili territori. Non ho potuto, quindi, dire di no alla mia candidatura, poiché non mi appartiene l’egoismo di vivere senza scossoni e senza l’impegno sociale. Non chiedo ovviamente nulla. Capisco che non tutti possano condividere certe scelte e so bene quanto la diversità rappresenti un bene prezioso che la democrazia deve tutelare. Nel caso in cui risulterò eletto, tenterò, con tutte le mie forze, di dare quello che ho: l’amore per la nostra terra e per la nostra nazione, luoghi nei quali sono cresciuto, in buona parte mi sono formato e nei quali lavoro. Amore che mi spinge a fare tutto ciò che è nelle mie capacità per collaborare con chi ama la sfortunata Calabria nella stessa mia misura, se non di più, per renderla una terra ricca di opportunità per tutti i suoi figli e, in particolare, per i suoi figli più giovani. Una regione ospitale, in cui tutti siano orgogliosi di vivere.