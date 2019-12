Chiede una mazzetta ad un’imprenditrice, il prefetto di Cosenza indagata per corruzione Paola Galeone avrebbe ottenuto 700 euro dalla titolare di un bar bruzio. L’indagine è partita dopo la denuncia della donna. La consegna dei soldi videoregistrata dalla Mobile

COSENZA Paola Galeone, prefetto di Cosenza è finita sul registro degli indagati per corruzione. La rappresentate del Governo avrebbe chiesto e ottenuto dal titolare di un bar del capoluogo bruzio 700 euro.

Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud che, segnala la vicenda, Galeone avrebbe chiesto alla titolare dell’esercizio commerciale di emettere una fattura fittizia per 1.220 euro per ottenere parte del fondo di rappresentanza riconosciuto ai prefetti e che era rimasto disponibile a fine anno.

L’indagine della Procura di Cosenza sarebbe partita a seguito della denuncia della stessa titolare del bar che avrebbe raccontato la vicenda agli inquirenti. Dalla ricostruzione riportata dalla Gazzetta, di quella fattura 700 euro sarebbero andati al prefetto di Cosenza e 500 “restituiti” all’imprenditrice come “dono” di riconoscenza per la disponibilità mostrata. L’accordo sarebbe stato proposto dal prefetto all’interno dello stesso Palazzo del Governo alla titolare del bar che di fronte a questa proposta – riporta letteralmente la Gazzetta che cita la stessa imprenditrice – «è rimasta basita» e prevedeva che la consegna dei soldi sarebbe dovuta avvenire in un luogo pubblico come se si trattasse di uno scambio di regali. Prima dell’incontro ci sarebbe dovuto anche essere uno scambio di sms a conferma pure dell’emissione della fattura fittizia.

Ma dopo questa proposta la titolare del bar avrebbe prima raccontato la vicenda ai familiari e poi deciso di rivelare tutto al Commissariato di polizia di Cosenza. Proprio grazie a questa decisione assieme agli uomini della Mobile si è concordato di procedere alla consegna della somma al prefetto mentre gli inquirenti avrebbero ripreso l’operazione avvalendosi di un sistema di video registrazione.