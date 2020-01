Amministrative Lamezia, Zizza chiede l’annullamento: «Elezioni falsate» L’ex candidato sindaco dei 5 Stelle ha presentato un ricorso al Tar. Nel mirino i verbali di voto delle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale della città: «Presenti gravi anomalie»

LAMEZIA TERME Silvio Zizza, candidato sindaco dei 5 Stelle alle recenti amministrative lametine, ha presentato ricorso al Tar chiedendo l’annullamento dei verbali di voto e delle elezioni dello scorso dieci e 24 novembre in virtù di anomalie che riguarderebbero oltre la metà delle sezioni. Le motivazioni – come si legge – sarebbero «discrasie, irregolarità, anomalie, omissioni e incongruenze».

L’obiettivo è quello avere maggiore chiarezza sul conteggio e riconteggio dei voti delle ultime amministrative: «Correzioni, rimaneggiamenti, aggiustamenti dei risultati sulla scorta di deduzioni aritmeticamente impossibili – si legge nel ricorso -. Mancata concordanza tra i totali dei voti di lista, dei voti espressi in favore dei candidati a sindaco, delle preferenze attribuite ai candidati a consigliere, che in taluni casi superano quelle attribuite alla lista di appartenenza».

Sempre nel provvedimento, i legali di Zizza – gli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti – sottolineano come «le dedotte irregolarità risultano invalidanti per l’intero procedimento elettorale, essendo oggetto di causa la corretta trasposizione della volontà elettorale dei cittadini lametini nei verbali sezionali». Ma non solo. «Le gravi anomalie riscontrate nel procedimento elettorale – si legge nel testo del ricorso – sono tante e tali da richiedere una generale rinnovazione delle operazioni elettorali, dando prova e contezza giuridico/fattuale delle gravissime irregolarità che hanno condizionato l’intero procedimento e conseguentemente determinato un esito elettorale alterato».