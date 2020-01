Callcenter Abramo, fissato incontro con i sindacati Le sigle sindacali Slc-Cgil/Fistel-Cisl/Uilcom-Uil hanno promosso una riunione nella sede comunale di Lamezia Terme per giovedì alle ore 17. Sono invitati anche i candidati alla presidenza della Regione

LAMEZIA TERME Le sigle sindacali Slc-Cgil/Fistel-Cisl/Uilcom-Uil hanno promosso un incontro nella sede comunale di Lamezia Terme (per giovedì 16 gennaio alle ore 17.00) per affrontare insieme la problematica al fine di scongiurare l’ipotesi di chiusura della attuale sede della Abramo callcenter con contestuale trasferimento di circa 650 lavoratori presso le sedi di Catanzaro e Settingiano. All’incontro sono stati invitati i candidati alla presidenza della Regione Calabria, il presidente della provincia e della fondazione Terina. «Le motivazioni addotte dall’azienda riguardo al trasferimento della sede sono soprattutto di tipo economico – scrivono i sindacati –, sia legati al fitto troppo alto per lo stabile che alla eventuale spesa per l’adeguamento e la messa in sicurezza dei locali. Come organizzazioni sindacali abbiamo ritenuto irricevibile tale comunicazione, non è trattabile né negoziabile una simile proposta, la sede di Lamezia deve rimanere su Lamezia. Apriremo immediatamente un confronto istituzionale con la Fondazione Terina, con il Sindaco di Lamezia Terme, con il Presidente della Provincia di Catanzaro e con i candidati Governatori di tutti gli schieramenti, per individuare una soluzione che prescinda dal trasferimento della sede operativa a Catanzaro. In questi giorni pertanto verranno messe in campo azioni di lotta e di protesta, aprendo sin da subito lo stato di agitazione permanente per far cambiare all’azienda questa decisione scellerata che porterebbe ingenti disagi ai lavoratori».